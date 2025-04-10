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        Kayseri'de hayvanlarını otlatmaya giden kişi ölü bulundu

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde hayvanlarını otlatmaya giden 65 yaşındaki kişi, kırsal alanda ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 09:37 Güncelleme: 10.04.2025 - 09:37
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        Kayseri'de hayvanlarını otlatmaya giden kişi ölü bulundu
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        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde hayvanlarını otlatmaya giden 65 yaşındaki kişi, kırsal alanda ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı 75. Yıl Mahallesi'ndeki evinden hayvanlarına ot toplamak için araziye çıkan İsmail Çelikkanat'tan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

        Ekipler, yaptıkları arazi arama taramasında Çelikkanat'ı evinden yaklaşık 1 kilometre uzakta yerde hareketsiz yatarken buldu.

        Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, Çelikkanat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenaze, otopsi için Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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