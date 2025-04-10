Kayseri'de hayvanlarını otlatmaya giden kişi ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı 75. Yıl Mahallesi'ndeki evinden hayvanlarına ot toplamak için araziye çıkan İsmail Çelikkanat'tan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

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