Kayseri Büyükşehir Belediyesi, son 6 yılda 171 milyon liralık yatırım yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, son 6 yılda 171 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 30 büyükşehir arasında bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran belediye olarak 3 kez liderliği göğüsleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığının katkılarıyla akıllı ulaşım sistemlerinden sinyalizasyon altyapılarına, elektronik denetleme sistemlerinden trafik kontrol merkezlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan projeler üretti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç öncülüğünde kurulan Trafik Kontrol Merkezi de şehir içi trafiği dijital verilerle yöneten, anlık yoğunlukları analiz eden ve sinyal sürelerini buna göre optimize eden yüksek teknolojiye sahip bir sistem olarak devreye alındı.

Yine bu çerçevede geliştirilen Akıllı Ulaşım Sistemleri ve kavşak kontrol sistemleri, dinamik yönlendirme tabelaları, otobüs takip sistemleri ve sinyalizasyon altyapısı kent geneline yayıldı.

Öte yandan, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığına bağlı Raylı Sistem Yapım Şube Müdürlüğü tarafından Anafartalar Mobilyacılar Sitesi arası tramvay hattı ile Talas Anayurt-Furkan Doğan Yurdu arası tramvay hattı tamamlandı.