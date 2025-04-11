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        Kayseri'de bir aracın kapılarına gizlenmiş 9 kilo 464 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Kayseri'de hafif ticari araçta yapılan aramada 9 kilo 464 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 10:33 Güncelleme: 11.04.2025 - 10:33
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        Kayseri'de bir aracın kapılarına gizlenmiş 9 kilo 464 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Kayseri'de hafif ticari araçta yapılan aramada 9 kilo 464 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente il dışından uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda çok sayıda personelin katılımıyla dron destekli düzenlenen operasyonda, Ö.A, Ş.Ö. ve H.A.Ö. kovalamaca sonucu yakalandı.

        Narkotik köpeği "Jack"in desteğiyle yapılan aramalarda aracın kapılarına gizlenmiş 18 parça halinde 9 kilo 464 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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