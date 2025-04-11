Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Ağabeyini yenerek bilek güreşine başlayan para milli sporcunun bileği bükülmüyor

        ERGÜN HAKTANIYAN - Vücut geliştirme sporcusu ağabeyini yenerek bilek güreşine başlayan para milli bilek güreşçi Abdulsamet Ocakoğlu'nun bileği bükülmüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 11:12 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağabeyini yenerek bilek güreşine başlayan para milli sporcunun bileği bükülmüyor
        ABONE OL

        ERGÜN HAKTANIYAN - Vücut geliştirme sporcusu ağabeyini yenerek bilek güreşine başlayan para milli bilek güreşçi Abdulsamet Ocakoğlu'nun bileği bükülmüyor.

        Abdulsamet, 9 yıl önce ağabeyi Mehmet'i bilek güreşinde yenerek öğretmenlerinin dikkatini çekti.

        Daha sonra bilek güreşi sporuyla ilgilenmeye başlayan Abdulsamet Ocakoğlu, 2016 yılında ilk kez katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu.

        Yeteneğiyle dikkati çeken Abdulsamet, milli takıma davet edildiği ikinci senesinde Karabük'te Türkiye şampiyonu oldu.

        Haliliye Belediyesi sporcusu 25 yaşındaki Abdulsamet Ocakoğlu, 9 yılda 1 dünya, 3 Avrupa ve 8 Türkiye şampiyonluğu ile dünya ikinciliği, Avrupa üçüncülüğü ve ulusal organizasyonlarda çok sayıda derece elde etti.

        Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası için Kayseri'ye gelen Abdulsamet, AA muhabirine, küçük yaşlarda oyun oynarken ağabeyini yenerek başladığı bilek güreşinde, dünya şampiyonluğuna kadar ulaştığını söyledi.

        Kendisinden kuvvetli ve 4 yaş büyük ağabeyinin bu duruma şaşırdığını, okuldaki öğretmenlerinin de tavsiyesiyle bilek güreşine başladığını anlatan Abdulsamet, 2016 yılında katıldığı ilk Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olduğunu belirtti.

        - Antrenörlerinin elini tutarak götürdüğü şampiyonalardan derece ile döndü

        Daha sonrasında milli takıma davet edildiğini ifade eden Abdulsamet, "Polonya'ya gittim orada daha küçüktüm. Avrupa'nın en küçüğüydüm, hocalarım elimden tutuyordu. Polonya'da bu şekilde Avrupa üçüncüsü oldum. Ardından Moldova, Romanya ve Kazakistan'da Avrupa şampiyonu oldum. Daha sonra dünya ikinciliği elde ettim ve en sonunda dünya şampiyonu oldum. 1 dünya, 3 Avrupa ve 8 Türkiye şampiyonluğu ile dünya ikinciliği, Avrupa üçüncülüğüm var." diye konuştu.

        - "Olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum"

        Abdulsamet Ocakoğlu, sağ elindeki engelden dolayı hem paralimpik hem de normal branşta mücadele ettiğini belirterek, İstiklal Marşı'nı 56 ülkenin katıldığı bir salonda ayağa kalkarak okutmanın ve saygı duymalarının kendisi için tarif edilmez bir duygu olduğunu dile getirdi.

        Hedefleriyle ilgili de konuşan Abdulsamet, "En büyük hedefim yine dünya şampiyonu olmak. Önümüzde yine maçlar var. Sonra olimpiyatlara katılıp şampiyon olmak istiyorum. Romanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nın ardından Bulgaristan'da Dünya Şampiyonası olacak. Hazırlıklar iyi ilerliyor. Ağırlık ve masa antrenmanlarını arttırıyoruz. İnşallah yine dünya şampiyonu olacağım." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Prefabrikte facia! 3 ve 4 yaşında iki çocuk!
        Prefabrikte facia! 3 ve 4 yaşında iki çocuk!
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        İmamoğlu davası 16 Haziran'a ertelendi
        İmamoğlu davası 16 Haziran'a ertelendi
        Fenerbahçe'den yabancıya hisse satışı
        Fenerbahçe'den yabancıya hisse satışı
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi
        Kadına tecavüz edip boğdular! İstanbul'da vahşet!
        Kadına tecavüz edip boğdular! İstanbul'da vahşet!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Motosikletle gelip villaların bulunduğu siteye el bombası attılar!
        Motosikletle gelip villaların bulunduğu siteye el bombası attılar!
        Ağzı burnu kan içindeydi... Bodyguardın şüpheli ölümü!
        Ağzı burnu kan içindeydi... Bodyguardın şüpheli ölümü!
        Yangın elektrikli ızgaradan çıkmış
        Yangın elektrikli ızgaradan çıkmış
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        New York'ta helikopter nehre düştü!
        New York'ta helikopter nehre düştü!
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Köftede deri ve sakatat çıktı
        Köftede deri ve sakatat çıktı
        Korkunç olay kamerada! Öldüren test sürüşü!
        Korkunç olay kamerada! Öldüren test sürüşü!
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Savaş mağduru Ukraynalı çocuğa Türkiye'de kulak yapılacak
        Savaş mağduru Ukraynalı çocuğa Türkiye'de kulak yapılacak
        Piyasanın enflasyon ve kur beklentisi yükseldi
        Piyasanın enflasyon ve kur beklentisi yükseldi
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor

        Benzer Haberler

        Okul Sporları Gençler Curling Türkiye Şampiyonası sona erdi
        Okul Sporları Gençler Curling Türkiye Şampiyonası sona erdi
        Kayseri'de Nejla-Mehmet Çalapkorur Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi
        Kayseri'de Nejla-Mehmet Çalapkorur Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi
        Talas Antika Pazarı misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor
        Talas Antika Pazarı misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor
        Hafif ticari araçta 9 kilo metamfetamin ele geçirildi; 3 gözaltı
        Hafif ticari araçta 9 kilo metamfetamin ele geçirildi; 3 gözaltı
        Kayseri'de bir aracın kapılarına gizlenmiş 9 kilo 464 gram uyuşturucu ele g...
        Kayseri'de bir aracın kapılarına gizlenmiş 9 kilo 464 gram uyuşturucu ele g...
        Savcı, şiddet uygulayan kocasını öldüren sanık için 'haksız tahrik' indirim...
        Savcı, şiddet uygulayan kocasını öldüren sanık için 'haksız tahrik' indirim...