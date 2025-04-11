Ağabeyini yenerek bilek güreşine başlayan para milli sporcunun bileği bükülmüyor

ERGÜN HAKTANIYAN - Vücut geliştirme sporcusu ağabeyini yenerek bilek güreşine başlayan para milli bilek güreşçi Abdulsamet Ocakoğlu'nun bileği bükülmüyor.

Abdulsamet, 9 yıl önce ağabeyi Mehmet'i bilek güreşinde yenerek öğretmenlerinin dikkatini çekti.

Daha sonra bilek güreşi sporuyla ilgilenmeye başlayan Abdulsamet Ocakoğlu, 2016 yılında ilk kez katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Yeteneğiyle dikkati çeken Abdulsamet, milli takıma davet edildiği ikinci senesinde Karabük'te Türkiye şampiyonu oldu.

Haliliye Belediyesi sporcusu 25 yaşındaki Abdulsamet Ocakoğlu, 9 yılda 1 dünya, 3 Avrupa ve 8 Türkiye şampiyonluğu ile dünya ikinciliği, Avrupa üçüncülüğü ve ulusal organizasyonlarda çok sayıda derece elde etti.

Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası için Kayseri'ye gelen Abdulsamet, AA muhabirine, küçük yaşlarda oyun oynarken ağabeyini yenerek başladığı bilek güreşinde, dünya şampiyonluğuna kadar ulaştığını söyledi.

Kendisinden kuvvetli ve 4 yaş büyük ağabeyinin bu duruma şaşırdığını, okuldaki öğretmenlerinin de tavsiyesiyle bilek güreşine başladığını anlatan Abdulsamet, 2016 yılında katıldığı ilk Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olduğunu belirtti.

- Antrenörlerinin elini tutarak götürdüğü şampiyonalardan derece ile döndü

Daha sonrasında milli takıma davet edildiğini ifade eden Abdulsamet, "Polonya'ya gittim orada daha küçüktüm. Avrupa'nın en küçüğüydüm, hocalarım elimden tutuyordu. Polonya'da bu şekilde Avrupa üçüncüsü oldum. Ardından Moldova, Romanya ve Kazakistan'da Avrupa şampiyonu oldum. Daha sonra dünya ikinciliği elde ettim ve en sonunda dünya şampiyonu oldum. 1 dünya, 3 Avrupa ve 8 Türkiye şampiyonluğu ile dünya ikinciliği, Avrupa üçüncülüğüm var." diye konuştu.

- "Olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum"

Abdulsamet Ocakoğlu, sağ elindeki engelden dolayı hem paralimpik hem de normal branşta mücadele ettiğini belirterek, İstiklal Marşı'nı 56 ülkenin katıldığı bir salonda ayağa kalkarak okutmanın ve saygı duymalarının kendisi için tarif edilmez bir duygu olduğunu dile getirdi.

Hedefleriyle ilgili de konuşan Abdulsamet, "En büyük hedefim yine dünya şampiyonu olmak. Önümüzde yine maçlar var. Sonra olimpiyatlara katılıp şampiyon olmak istiyorum. Romanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nın ardından Bulgaristan'da Dünya Şampiyonası olacak. Hazırlıklar iyi ilerliyor. Ağırlık ve masa antrenmanlarını arttırıyoruz. İnşallah yine dünya şampiyonu olacağım." ifadelerini kullandı.