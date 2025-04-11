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        Okul Sporları Gençler Curling Türkiye Şampiyonası sona erdi

        Kayseri'de düzenlenen Okul Sporları Gençler Curling Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 13:27 Güncelleme: 11.04.2025 - 14:03
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        Okul Sporları Gençler Curling Türkiye Şampiyonası sona erdi
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        Kayseri'de düzenlenen Okul Sporları Gençler Curling Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

        Atatürk Spor Kompleksi'nde 9 Nisan'da başlayan şampiyonada 40 ilden 46 takım yarıştı.

        Şampiyonada genç erkekler kategorisinde Burdur Çeltikçi Şehit Ali Yıldırım Anadolu Lisesi birinci, Van Ahmed-i Hani Anadolu Lisesi ikinci, Gaziantep Güzeldere Anadolu Lisesi üçüncü ve Zonguldak Devrek Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

        Genç kızlarda Siirt Fatıma Zehra Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Giresun Espiye Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Kayseri Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi üçüncü ve İstanbul Ruhi Sarıalp Anadolu Lisesi dördüncü sırada yer aldı.

        Gençler karma kategorisinde Denizli Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Giresun Espiye Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Sakarya Şehit Üsteğmen Selçuk Esedoğlu Anadolu Lisesi üçüncü ve Malatya Erkenek Şehit Gökhan Kuzu Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

        Dereceye giren yarışmacılara madalya ve kupaları törenle verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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