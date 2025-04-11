Melikgazi Belediyesi, yeni sosyal tesisin yapımına başlayacak

Melikgazi Belediyesi, vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla yeni bir sosyal tesisin yapımına başlayacak.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşların bir araya gelebileceği yeni sosyal tesis projesi için hazırlık yapıldığını ve sosyal hayatın daha da canlanacağını ifade etti.

Palancıoğlu, ilçeye değer katacak bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Mahalle sakinlerinden gelen yoğun talep doğrultusunda Soygüllüce Parkı içinde bulunan prefabrik eskimiş halde olan spor tesisini kaldırarak onun yerine daha modern ve işlevsel halde olan bir sosyal tesis yapacağız. Vatandaşlarımızın sosyal, kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek çok amaçlı bir tesisimizin projesi hazırlık aşamasında. Sosyal tesisler, mahallelerde birlik ve beraberliği güçlendiriyor."