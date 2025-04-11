Başkan Çolakbayrakdar, Almanya'da Bauma Fuarına katıldı
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçeye yapılacak yatırımlara yön vermek amacıyla Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Bauma Fuarı'na katıldı.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçeye yapılacak yatırımlara yön vermek amacıyla Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Bauma Fuarı'na katıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan ve 7-13 Nisan'da Münih kentinde düzenlenen "BAUMA 2025 Uluslararası İnşaat Makinaları, İnşaat Malzemesi Makinaları, İnşaat Araçları ve Madencilik Makinaları İhtisas Fuarı"na katılan Çolakbayrakdar, teknoloji ürünlerini yerinde inceledi.
Dünyadaki teknolojileri yakından takip ettiklerini anlatan Çolakbayrakdar, yerli ve milli firmaların da fuarda güçlü bir şekilde yer almasının kendilerini gururlandırdığını ifade etti.
Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı geleceğe taşımak için her türlü adımı atacaklarını belirterek, "Teknolojinin gücüyle Kayseri ve Kocasinan’a çağ atlatacağız. Kocasinan'ın teknoloji ve inovasyona dayalı projeleri, gelecekte daha büyük bir ivme kazanarak, Kayseri'nin ve Türkiye'nin ekonomisine önemli katkılar sağlayacak." ifadesini kullandı.
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