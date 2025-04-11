Kayseri'de 11 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Gesi Fatih Mahallesi Gesi Caddesi'nde 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası trafikte bir süre aksama yaşandı, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.
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