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        Kayseri'de 11 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 23:31 Güncelleme: 11.04.2025 - 23:31
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        Kayseri'de 11 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Gesi Fatih Mahallesi Gesi Caddesi'nde 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaza sonrası trafikte bir süre aksama yaşandı, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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