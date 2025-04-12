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        Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan 385 kişi tesislerde misafir ediliyor

        Kayseri'de kar ve tipi sebebiyle yollarda mahsur kalan 385 kişi, kamuya ait tesislerde ağırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 10:27 Güncelleme: 12.04.2025 - 10:27
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        Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan 385 kişi tesislerde misafir ediliyor
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        Kayseri'de kar ve tipi sebebiyle yollarda mahsur kalan 385 kişi, kamuya ait tesislerde ağırlanıyor.

        Kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle AFAD, ANDA, İHH, Yesevi ve Gökbörü arama kurtarma ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve emniyet personeli, meydana gelebilecek olumsuzluklara anında müdahale edebilmek için hazır bekledi.

        Ekipler, 118 mahsur kalma ve 20 trafik kazasına müdahalede bulundu.

        Afet Yönetim Merkezi koordinasyonunda 755 kişiye yardım edilerek 385'i kamuya ait tesislerde ağırlandı.

        Galeri
        Galeri

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