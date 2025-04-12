Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan 385 kişi tesislerde misafir ediliyor

Kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle AFAD, ANDA, İHH, Yesevi ve Gökbörü arama kurtarma ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve emniyet personeli, meydana gelebilecek olumsuzluklara anında müdahale edebilmek için hazır bekledi.

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