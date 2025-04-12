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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı

        Kayseri'de düzenlenen operasyonunda bir miktar uyuşturucu ve 6 silah ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 14:12 Güncelleme: 12.04.2025 - 14:12
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı
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        Kayseri'de düzenlenen operasyonunda bir miktar uyuşturucu ve 6 silah ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Melikgazi ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda 70 gram uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kalem tabanca ve 69 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan S.E'nin (42) emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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