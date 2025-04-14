Kayseri Büyükşehir Belediyesinin nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin nisan ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Memduh Büyükkılıç başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 72 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı.

Mecliste, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2024 yılına ait faaliyet raporu görüşüldü. Faaliyet raporu meclis üyelerince kabul edildi.

Mecliste konuşan Büyükkılıç, Kayseri'nin turizm alanında bir cazibe merkezi olacağını ve 7 farklı bölgede kazı çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

El birliği ile fedakarca çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Büyükkılıç, "Yaptığımız işleri en doğru, en güzel şekilde, hem yasalara uygun anlayış içerisinde yapıyoruz. Mesai arkadaşlarımın hepsinin alnından öpüyorum, tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Bu işleri yaparken el birliğiyle çalışma yapıyoruz. Gecemiz yok, gündüzümüz yok, fedakarca çalışıyoruz. Yapıcı, katkı sağlayan her birinize de ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum." ifadelerinde kullandı.