Kayseri'de Turizm Haftası etkinlikleri başladı

Kayseri'de 49. Turizm Haftası dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15-22 Nisan Turizm Haftası kapsamındaki ziyarette Dursun'un yanı sıra Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği (KAYTİD) Başkanı Serdar Sarıçam ve sektör temsilcileri de yer aldı.

Ziyarette konuşan Büyükkılıç, kentin turizmi için çaba harcayan başta Vali Gökmen Çiçek olmak üzere herkese teşekkür etti.

Erciyes'te ve şehir genelinde otellerdeki yatak kapasitesinin arttırılmasına ve yabancı dil bilen personelin istihdamının önemine dikkati çeken Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"KAYMEK bünyesinde 11 dilde kurs veriyoruz. Turizmi hep beraber nitelikli hale getirmemiz lazım. Artık sıradanlaşma dönemi bitti. Kapadokya ile Kayseri'mizi önemli bir destinasyon olarak Türkiye'mizin ve dünyanın bilgisine sunmamız lazım. Havaalanı terminal binamızla ilgili olsun, charter seferleri bağlamında olsun, ulaşım sorunu açısından hiçbir sıkıntı oluşturmayan boyutumuz olsun her şey var. Bu konuda herkes üzerine düşeni yapacak."