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        Kocasinan Belediyesi Satranç Eğitim ve Turnuva Merkezi'nde ilk ders zili çaldı

        Kayseri'yi satranç merkezi haline getirme ve Türkiye şampiyonları yetiştirme hedefiyle hayata geçirilen Kocasinan Belediyesi Satranç Eğitim ve Turnuva Merkezi'nde ilk dersi zili çaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 12:59 Güncelleme: 16.04.2025 - 13:09
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        Kocasinan Belediyesi Satranç Eğitim ve Turnuva Merkezi'nde ilk ders zili çaldı
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        Kayseri'yi satranç merkezi haline getirme ve Türkiye şampiyonları yetiştirme hedefiyle hayata geçirilen Kocasinan Belediyesi Satranç Eğitim ve Turnuva Merkezi'nde ilk dersi zili çaldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cırgalan Mahallesi'nde bulunan merkezde Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın katılımıyla 6 yaş ve üzeri çocuklar için düzenlenen satranç kursları başladı.

        Merkezde çocuklarla sohbet eden Çolakbayrakdar, ilk ders heyecanını birlikte yaşadıklarını ifade etti.

        Çolakbayrakdar, amaçlarının çocukların bedenen, zihnen ve ruhen gelişimlerini desteklemek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Satranç merkezimizde, 6 yaş ve üzeri çocuklarımız için eğitimlere başladık. 8 hafta sürecek kurs boyunca çocuklarımız satranç eğitimi alacak ve inşallah Kocasinan Spor Kulübü çatısı altında müsabakalara katılacaklar. Şehrimize kazandırdığımız bu önemli merkezle strateji, sabır ve zeka geliştiren satranç sporunu daha geniş kitlelere ulaştırmak ve Türkiye şampiyonları yetiştirmek istiyoruz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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