Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de CHP belediye meclis üyesi adayını yaralayan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Kayseri'de CHP Pınarbaşı belediye meclis üyesi adayının silahla yaralanmasına ilişkin hakkında dava açılan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 13:36 Güncelleme: 17.04.2025 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de CHP belediye meclis üyesi adayını yaralayan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de CHP Pınarbaşı belediye meclis üyesi adayının silahla yaralanmasına ilişkin hakkında dava açılan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Geniş güvenlik önlemleri altında Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, akraba olan tutuklu sanıklar E.U. ve M.U, müşteki Şerafettin Bahadır, taraf avukatları ile CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, İl Başkanı Feyzullah Keskin ve partililer katıldı.

        Müşteki Şerafettin Bahadır, beyanında, sağlık sorunlarının devam ettiğini ifade ederek, "Birçok ameliyat oldum ancak sağlığımı kavuşamadım. Mağdurum, sanıkların cezalandırılmalarını istiyorum." diye konuştu.

        Sanık E.U. savunmasında, olayın tesadüfen geliştiğini öne sürerek, "Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

        Sanık M.U. da aynı savunmada bulunarak, tahliyesini talep etti.

        Duruşmada 3 tanığın dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Duruşmanın ardından adliye çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Şerafettin Bahadır, kendisine destek veren CHP Kayseri Milletvekili Genç, İl Başkanı Keskin ve partililere teşekkür ederek, "Beni sağ tarafımdan vurdular ama solum sağlam." dedi.

        CHP Kayseri Milletvekili Genç de destek için burada bulunduklarını, adalet aradıkları ve yargıya güvendiklerini belirtti.

        Şerafettin Bahadır, 21 Haziran 2024'te, Pınarbaşı ilçesi Büyükkömarmut Mahallesi'nde E.U. ve M.U. tarafından darbedildikten sonra silahla vurulmuştu. Kayseri Şehir Hastanesi'nde bir süre yoğun bakımda tedavi gören Bahadır taburcu edilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde yeni krizleri asla arzu etmiyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde yeni krizleri asla arzu etmiyoruz
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Tarkan'ın anne acısı
        Tarkan'ın anne acısı
        Kadının cesedi bagajdan çıktı! Aracın içinde eşini boğdu!
        Kadının cesedi bagajdan çıktı! Aracın içinde eşini boğdu!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        7 yaşındaki Cumali'den kahreden haber!
        7 yaşındaki Cumali'den kahreden haber!
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        Konut fiyatlarının dolar bazında karnesi
        Konut fiyatlarının dolar bazında karnesi
        X’te DM’ler Kalkıyor mu?
        X’te DM’ler Kalkıyor mu?
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        En etkili 100 kişi açıklandı
        En etkili 100 kişi açıklandı
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de Wushu Okullararası İl Şampiyonası yapıldı
        Kayseri'de Wushu Okullararası İl Şampiyonası yapıldı
        Aynı camiden 3 hırsızlığa 4 gözaltı
        Aynı camiden 3 hırsızlığa 4 gözaltı
        Kayseri'de itfaiyeye 6 yılda 103 milyon liralık yatırım yapıldı
        Kayseri'de itfaiyeye 6 yılda 103 milyon liralık yatırım yapıldı
        Talas'ta Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında toplantı yapıldı
        Talas'ta Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında toplantı yapıldı
        Görme engelli müzik öğretmeni, kendisi gibi özel öğrencilere ders veriyor
        Görme engelli müzik öğretmeni, kendisi gibi özel öğrencilere ders veriyor
        Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki yangın söndürüldü
        Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki yangın söndürüldü