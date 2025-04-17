Kayseri'de CHP belediye meclis üyesi adayını yaralayan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

Kayseri'de CHP Pınarbaşı belediye meclis üyesi adayının silahla yaralanmasına ilişkin hakkında dava açılan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, akraba olan tutuklu sanıklar E.U. ve M.U, müşteki Şerafettin Bahadır, taraf avukatları ile CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, İl Başkanı Feyzullah Keskin ve partililer katıldı.

Müşteki Şerafettin Bahadır, beyanında, sağlık sorunlarının devam ettiğini ifade ederek, "Birçok ameliyat oldum ancak sağlığımı kavuşamadım. Mağdurum, sanıkların cezalandırılmalarını istiyorum." diye konuştu.

Sanık E.U. savunmasında, olayın tesadüfen geliştiğini öne sürerek, "Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık M.U. da aynı savunmada bulunarak, tahliyesini talep etti.

Duruşmada 3 tanığın dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.