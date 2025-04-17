Kayseri'de 4 kişinin öldüğü kazayla ilgili sürücünün yargılanmasına devam edildi

Sürücü S.D. hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açılmıştı.

S.D. yönetimindeki 35 BFA 638 plakalı otomobil, 17 Ağustos 2024'te, Kayseri-Malatya kara yolunun 30. kilometresinde devrilmişti. Kazada otomobildeki T.A, Z.B, F.B. ve H.A. hayatını kaybetmiş, sürücü S.D. ile Z.A. ise yaralanmıştı.

Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumundan beklenen raporun gelmediğini ve eksikliklerin olduğunu belirtti.

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