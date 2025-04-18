Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kocasinan'da asfalt çalışmaları sürüyor

        Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün asfalt çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 13:20 Güncelleme: 18.04.2025 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocasinan'da asfalt çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün asfalt çalışmaları devam ediyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yunus Emre Mahallesi’nde yapımı devam eden asfalt ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yetkililerden bilgi aldı.

        Mahalledeki çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Çolakbayrakdar, bölgedeki vatandaşlara daha konforlu bir yaşam sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

        Çolakbayradar, mahalledeki yeni konutların ve altyapı hizmetlerinin hayırlı olmasını temenni etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşini öldüren polisin cezası belli oldu!
        Eşini öldüren polisin cezası belli oldu!
        Beşiktaş çocuk sweatshirtü için toplatma kararı
        Beşiktaş çocuk sweatshirtü için toplatma kararı
        Meloni'den Musk'a: Arkadaşımı görmek beni mutlu etti
        Meloni'den Musk'a: Arkadaşımı görmek beni mutlu etti
        Giyim mağazasına silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!
        Giyim mağazasına silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!
        Galatasaray'da hedef 6!
        Galatasaray'da hedef 6!
        Doğada ender oluşuyor! Kar ruloları görüldü!
        Doğada ender oluşuyor! Kar ruloları görüldü!
        Altında tahminler yükseliyor
        Altında tahminler yükseliyor
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Yaşlı kadın gibi kuyumcuyu soymaya kalkmıştı! Kadın bankacının ifadesi şaşırttı!
        Yaşlı kadın gibi kuyumcuyu soymaya kalkmıştı! Kadın bankacının ifadesi şaşırttı!
        Çinliler ve Amerikalılar Türkiye'de görüşüyor
        Çinliler ve Amerikalılar Türkiye'de görüşüyor
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Kesinleşmiş hapis: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!
        Kesinleşmiş hapis: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Bazı bölgelerde kayıp yüzde 100'e ulaştı
        Bazı bölgelerde kayıp yüzde 100'e ulaştı
        İstanbul'da 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
        İstanbul'da 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
        "Türkiye bu ortamda benzer ülkelere kıyasla daha dayanıklı"
        "Türkiye bu ortamda benzer ülkelere kıyasla daha dayanıklı"

        Benzer Haberler

        KAYMEK'in 4'üncü kitap okuma yarışmasına kayıtlar devam ediyor
        KAYMEK'in 4'üncü kitap okuma yarışmasına kayıtlar devam ediyor
        Kayseri'de amatör spor kulüplerine malzeme desteği
        Kayseri'de amatör spor kulüplerine malzeme desteği
        'Ketojenik diyet dengeli bir enerji düzeyi sağlıyor'
        'Ketojenik diyet dengeli bir enerji düzeyi sağlıyor'
        "Avatar" lakaplı Gökhan, bilek güreşinde 41. kez kürsünün zirvesine çıktı:
        "Avatar" lakaplı Gökhan, bilek güreşinde 41. kez kürsünün zirvesine çıktı:
        Yaşlı gibi davranıp taş ve biber gazıyla kuyumcu soymaya kalkan kadın banka...
        Yaşlı gibi davranıp taş ve biber gazıyla kuyumcu soymaya kalkan kadın banka...
        Balkondan tüfekle havaya ateşe açıp kendini eve kilitledi
        Balkondan tüfekle havaya ateşe açıp kendini eve kilitledi