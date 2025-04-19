Çocuklarına kitap sevgisini aşılamak için gittikleri kütüphanenin müdavimi oldular

TUNAHAN AKGÜN - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan Mustafa ve Şule Şeyma Erol çifti, anaokuluna giden 5 yaşındaki çocuklarına kütüphane alışkanlığı kazandırmak ve kitap sevgisini aşılamak için gittikleri kütüphane vazgeçilmezleri oldu.

Erol çifti, 2 yıl önce oğulları Uras Ataberk'i teknoloji bağımlılığından uzak tutmak ve kelime dağarcığını geliştirmek amacıyla Kocasinan ilçesindeki Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi'ne götürmeye karar verdi.

Hafta sonları ailecek oyun alanı, sinema salonu, resim, müzik atölyelerinin yer aldığı kütüphaneye giden çift, oğullarına kitap okumaya başladı.

Zamanla kütüphane ziyaretlerini keyifli bir etkinliğe dönüştüren Erol çifti, evlatları sayesinde okuma alışkanlığı kazandı.

İki yıldır kütüphanedeki bir masa etrafında ailecek kitaplarla vakit geçiren aile, çevresindeki kitapseverlere de örnek oluyor.

Harita mühendisi baba Mustafa Erol, AA muhabirine, 2 yıl önce Sivas'tan Kayseri'ye taşındıklarını belirterek, kütüphane ortamı ve kitapların insana ayrı bir huzur verdiğini söyledi.

Ailecek hafta sonları kaliteli zaman geçirdiklerini ifade eden Erol, kütüphanenin çocuklu aileler için güzel olanaklara sahip olduğuna dikkati çekti.

Oğlunu hem teknoloji bağımlılığından uzak tutmak hem de kelime dağarcığını geliştirmek amacıyla eşiyle kütüphaneye getirdiklerini dile getiren Erol, şöyle devam etti:

"Oğlum anasınıfında okuyor. Bizim ona okuduğumuz kitaplardan keyif alıyor. Her hafta en az 1 kere kütüphaneye geliyoruz. Kütüphanedeki 1 saatlik süremizde en az 1 kitabın birçok kısmını okuma imkanımız oluyor. Daha sonra kitaplar üzerine konuşma ve değerlendirme fırsatımız oluyor. Kitapları ve okumayı çok seviyoruz. Özellikle oğlum kütüphanede kazandığı bu alışkanlıkla 'Babacığım yarın olsa da kütüphanemize uğrasak da yeni bir kitap alsak' diye heyecan duyuyor. Biz çocuğumuzu kütüphaneye getirirken aslında farkında olmadan kütüphanenin müdavimi olmuşuz, birçok kitaptan faydalanma fırsatı bulmuşuz."

- "Hem sosyal medyadan hem de televizyondan uzaklaşıyoruz"