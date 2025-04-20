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        Kayseri'de 52 dilenciye 73 bin 112 lira ceza

        Kayseri'nin Talas ilçesinde zabıta ekiplerince yakalanan 52 dilenciye, 73 bin 112 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 10:24 Güncelleme: 20.04.2025 - 10:24
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        Kayseri'de 52 dilenciye 73 bin 112 lira ceza
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        Kayseri'nin Talas ilçesinde zabıta ekiplerince yakalanan 52 dilenciye, 73 bin 112 lira ceza uygulandı.

        Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede dilencilere yönelik çalışma başlattı.

        Yapılan denetimlerde, meydan, cadde, bulvar, sokak araları, cami önleri ve trafik ışıkları gibi bölgelerde dilencilik yapan 52 kişiye, 73 bin 112 lira idari ceza uygulandı.

        Öte yandan dilencilik yapan 7 kişinin üzerinden çıkan 8 bin 225 lira, belediye veznesine yatırıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, duygu sömürüsü yapıp haksız kazanç sağlayanlara geçit vermeyeceklerini ve dilencilik faaliyetlerine göz yummayacaklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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