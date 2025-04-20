Kayseri'de 52 dilenciye 73 bin 112 lira ceza

Yapılan denetimlerde, meydan, cadde, bulvar, sokak araları, cami önleri ve trafik ışıkları gibi bölgelerde dilencilik yapan 52 kişiye, 73 bin 112 lira idari ceza uygulandı.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede dilencilere yönelik çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.