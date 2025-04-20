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        Kayseri'de, 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği ilgi görüyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 13:47 Güncelleme: 20.04.2025 - 13:47
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        Kayseri'de, 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği ilgi görüyor
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği ilgi görüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanında düzenlenen fuar ve şenlikte, çok sayıda yayınevi, yazar ile binlerce kitap çocuklarla buluştu.

        Fuarı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazarlar ve veliler ile bir araya geldi, çocuklara kitap hediye etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, "Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği ile yine cıvıl cıvıl, yine dopdolu. Çocuklarımızın eğlenmesi ve gelişmelerine katkı sağlamak için düzenlediğimiz bu keyifli etkinliğe yavrularıyla birlikte tüm hemşerilerimizi bekliyorum." ifadelerini kullandı.

        18-27 Nisan tarihleri arasında çocukları misafir edecek şenlikte, etkinlikler, atölyeler, oyunlar ve imza günleri de yer alacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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