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        Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 119 zanlı yakalandı

        Kayseri'de polisin düzenlediği operasyon ve uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 119 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 10:33 Güncelleme: 21.04.2025 - 10:33
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        Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 119 zanlı yakalandı
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        Kayseri'de polisin düzenlediği operasyon ve uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 119 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik "Şehit İbrahim Birol-7" adı verilen operasyonlar ile şok uygulamalar yaptı.

        Toplam 193 ekip ve 1074 personelin katıldığı çalışmalarda, 28 bin 925 kişi ve 10 bin 176 araç sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 119 şüpheli yakalandı.

        Operasyonlarda, 267,44 gram uyuşturucu, 3 ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Çalışmalarda, 22 hacizli, 2 tescil kaydı olmayan ve 2 çekme belgeli araç ele geçirildi, 18 araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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