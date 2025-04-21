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        Bilek güreşinde 16 Türkiye birinciliği olan Aynur Bozdemir, uluslararası şampiyonluklar peşinde

        HAKAN CAN ŞAHİN - Kayseri'de katıldığı Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ile Milli Takım Seçmeleri'nde 16'ncı kez birincilik kürsüsüne çıkan bedensel engelli Aynur Bozdemir, Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya kazanmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 11:04 Güncelleme: 21.04.2025 - 11:04
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        Bilek güreşinde 16 Türkiye birinciliği olan Aynur Bozdemir, uluslararası şampiyonluklar peşinde
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        HAKAN CAN ŞAHİN - Kayseri'de katıldığı Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ile Milli Takım Seçmeleri'nde 16'ncı kez birincilik kürsüsüne çıkan bedensel engelli Aynur Bozdemir, Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya kazanmak istiyor.

        Gaziantep'te yaşayan ve bilek güreşi sporcusu eşi Ahmet Bozdemir ile yaklaşık 25 yıldır organizasyonlara katılan 42 yaşındaki Aynur Bozdemir, spor kariyerinde 15 Türkiye Şampiyonası'nda birincilik, 1 dünya şampiyonasında ise beşincilik elde etti.

        Bozdemir, son olarak Kayseri'de katıldığı Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ile Milli Takım Seçmeleri'ni 16. kez birincilikle tamamlayarak, milli takıma seçildi.

        Bilek güreşi antrenörlüğü ve Gaziantep il hakemliği görevlerinde de bulunan 2 çocuk annesi Bozdemir, şampiyona sonrası döndüğü Gaziantep'te, 30 Mayıs'ta Romanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası ile 10 Eylül'de Bulgaristan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

        - "Hedefim, milli takımı en güzel şekilde temsil etmek"

        Milli sporcu Aynur Bozdemir, AA muhabirine, bilek güreşi sporuna nasıl başladığını anlattı, destek veren herkese teşekkür etti.

        Kayseri'deki şampiyonada rakiplerini yenerek milli takıma seçildiğini belirten Bozdemir, "Bu spora eşim sayesinde başladım. Türkiye'de ve dünyada derecelerimiz var. Organizasyonlara eşimle beraber gidip geliyoruz ve severek yapıyoruz. Hedefim milli takımı en güzel şekilde temsil etmek. Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Orada derece elde edip Dünya Şampiyonası'na gitmek istiyorum." diye konuştu.

        - "Bu sporu eşimle beraber yapıyorum"

        Eşi Ahmet Bozdemir ise 8 yaşından bu yana yaptığı bilek güreşi sporu kapsamında katıldığı çeşitli uluslararası yarışmalarda 15 madalya kazandığını, 50 kez Türkiye şampiyonluğu elde ettiğini söyledi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden emekli olduktan sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde antrenörlük yapmaya başladığını ve yeni sporcular yetiştirdiğini anlatan Bozdemir, "Bu sporu eşimle beraber yapıyorum. Çok güzel bir duygu. Beraber geliyor, beraber gidiyoruz. İnsanların beraber başaracağı çok şey var, engelli veya sağlam. Benim isteğim engelli insanların evlerinden çıkması, başarması ve daha başarılı olması." ifadelerini kullandı.

        Bu spora ilgi duyan ve yapmak isteyen kadınlara da seslenen Bozdemir, "Onların bu konuda şansı daha yüksek. Kadınlar bu işi daha iyi yapabilir. Erkekler güç ve kuvvetle iş yaptıkları için sakatlıklar olabiliyor. Ama kadınların bu sporu daha iyi yapacaklarına eminim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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