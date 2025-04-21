Kayseri'de 1 ton 102 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Kayseri'de düzenlenen operasyonda, 1 ton 102 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Kayseri'de düzenlenen operasyonda, 1 ton 102 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente şehir dışından kaçak tütün getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda bir aracı durduran ekipler, araçta 1 ton 102 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.
Operasyonda Z.O. (42) gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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