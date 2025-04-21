Melikgazi'de kentsel dönüşüm kapsamında yapılan konutlarda sona geldi

Melikgazi Belediyesinin, kentsel dönüşüm kapsamında yürüttüğü Battalgazi Mahallesi 2. etap çalışmasında sona gelindi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, vatandaşlara güvenli ve çağdaş yaşam alanları sunduklarını belirtti.

2 sene olmadan blokların tamamlandığını ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Melikgazi'de yatay mimariye geçtik. 15 katlı olan bina katlarını 10 kata düşürdük. Dolayısıyla çok sağlam, güvenli yapılar yapıyoruz. Şu anda da peyzaj işlemleri başladı. Melikgazi ilçemizde tam 6 farklı bölgede Yıldırım Beyazıt'ta, Anbar'da, Battalgazi'de, Aydınlıkevler'de, Altınoluk ve Kazım Karabekir mahallemizde kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Tüm hedefimiz riskli yapıların tamamını kentsel dönüşüm ile çözüme kavuşturmak."