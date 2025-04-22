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        Kayseri'de cam silerken 4. kattan düşen kadın yaralandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde cam silerken düşen kadın ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 12:33 Güncelleme: 22.04.2025 - 12:58
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        Kayseri'de cam silerken 4. kattan düşen kadın yaralandı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde cam silerken düşen kadın ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Zümrüt Mahallesi 3863 Sokak'taki 11 katlı apartmanın 4. katındaki dairesinde camları silen Nilgün Köstelekoğlu (65), dengesini kaybederek zemine düştü.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Ağır yaralanan Köstelekoğlu sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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