Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Başkan Çolakbayrakdar ve eşi çocukların 23 Nisan coşkusuna ortak oldu

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gösterilerine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 15:59 Güncelleme: 22.04.2025 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Çolakbayrakdar ve eşi çocukların 23 Nisan coşkusuna ortak oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gösterilerine katıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Akademi Mimarsinan Tesisi'nde çocuklarla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar ve eşi, miniklerin hazırladığı gösterileri izledi.

        Törende çocukların gelişimine yönelik yapılan çalışmalara dikkati çeken Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Bütün gayretimiz, güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi şartlarda yetişebilmesi içindir. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Yavrularımızın daha iyi koşullarda eğitim alabilmeleri için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Amacımız, yavrularımızın hedeflerine ulaşması ve donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamaktır."

        Çolakbayrakdar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları ve aziz şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andı.

        Öte yandan Kocasinan Belediyesi, 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşatmak için Avukat Ahmet Ulucan İlkokulu'nda da bir dizi etkinlik düzenleyecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocukların kavgasında 5 kişi ölmüştü! 3 firari teslim oldu!
        Çocukların kavgasında 5 kişi ölmüştü! 3 firari teslim oldu!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        Yabancı kiralıklarda son durum!
        Yabancı kiralıklarda son durum!
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
        Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
        Galatasaray final peşinde!
        Galatasaray final peşinde!
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa dünya çapında anıldı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        "Ölümle burun buruna geldik"
        "Ölümle burun buruna geldik"
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler

        Benzer Haberler

        Kayseri'de kavga ihbarına giden polisi silahla şehit eden sanık, müebbet ve...
        Kayseri'de kavga ihbarına giden polisi silahla şehit eden sanık, müebbet ve...
        Kocasinan Turizm Haftası etkinlikleri
        Kocasinan Turizm Haftası etkinlikleri
        Yahyalı'da Gözbaşı Sosyal Tesisleri hizmete açıldı
        Yahyalı'da Gözbaşı Sosyal Tesisleri hizmete açıldı
        AK Parti Kayseri Milletvekili Çopuroğlu, Kayseri-Yerköy hızlı tren hattını...
        AK Parti Kayseri Milletvekili Çopuroğlu, Kayseri-Yerköy hızlı tren hattını...
        Kayseri Valisi Çiçek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı
        Kayseri Valisi Çiçek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı
        Kayseri'de çocuk koşusu düzenlenecek
        Kayseri'de çocuk koşusu düzenlenecek