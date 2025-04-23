Kayseri'de 2 firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. (45) ile "hırsızlık ve dolandırıcılık" suçlarından hakkında 19 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan K.K'yi (43) yakaladı.

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