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        Kayseri'de 2 firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 00:06 Güncelleme: 23.04.2025 - 00:06
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        Kayseri'de 2 firari hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. (45) ile "hırsızlık ve dolandırıcılık" suçlarından hakkında 19 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan K.K'yi (43) yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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