Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Şeker'de sezonun ilk tohumu Yeşilhisar'da toprakla buluşturuldu

        Kayseri Şeker, pancar ekim etkinlikleri kapsamında düzenlediği programların ilkini Yeşilhisar ilçesinde gerçekleştirirken, ilk pancar tohumları da dualar eşliğinde toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 11:32 Güncelleme: 24.04.2025 - 12:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Şeker'de sezonun ilk tohumu Yeşilhisar'da toprakla buluşturuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Şeker, pancar ekim etkinlikleri kapsamında düzenlediği programların ilkini Yeşilhisar ilçesinde gerçekleştirirken, ilk pancar tohumları da dualar eşliğinde toprakla buluşturuldu.

        Kayseri Şeker'den yapılan açıklamaya göre, pancar ekim etkinliğine, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Genel Müdürü İsmail Gedik'in yanı sıra bölge çiftçileri ve muhtarlar katıldı.

        Etkinlikte konuşan Akay, ekim faaliyetlerini diğer bölgelerde de sürdüreceklerini belirterek, hayırlı ve bereketli bir sezon diledi.

        Yeşilhisar Belediye Başkanı Taşyapan ise çiftçilere bereketli bir yıl temennisinde bulundu.

        Sezonun ilk ekimi de Yeşilhisar çiftçisi olan İhsan Çiftçioğlu'nun tarlasında gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya'dan İstanbul depremiyle ilgili açıklama
        Yerlikaya'dan İstanbul depremiyle ilgili açıklama
        Bakan Uraloğlu, depremde yine sınıfta kalan GSM operatörleri ile görüşecek
        Bakan Uraloğlu, depremde yine sınıfta kalan GSM operatörleri ile görüşecek
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Deprem fırsatçıları yine harekete geçti
        Deprem fırsatçıları yine harekete geçti
        İstanbul'daki depremin ardından Çeşme'de rezervasyonlar arttı
        İstanbul'daki depremin ardından Çeşme'de rezervasyonlar arttı
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul'un yarısı 25 yaş ve üzeri binada yaşıyor
        İstanbul'un yarısı 25 yaş ve üzeri binada yaşıyor
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        Otomatik şanzımanlar neden yolda kaldı?
        Otomatik şanzımanlar neden yolda kaldı?
        5 bölge için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?
        5 bölge için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?
        Minguzzi'nin katili satırla yakalandı, takipsizlik verildi!
        Minguzzi'nin katili satırla yakalandı, takipsizlik verildi!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Süper Lig tarihinin en golcü kiralıkları!
        Süper Lig tarihinin en golcü kiralıkları!
        "Bizi hedef gösterdi"
        "Bizi hedef gösterdi"
        Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı alarm!
        Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı alarm!
        "Dezenflasyon devam ediyor ancak riskler canlı"
        "Dezenflasyon devam ediyor ancak riskler canlı"

        Benzer Haberler

        Başkan Çolakbayrakdar, kurban kesim ve satış yerinde inceleme yaptı
        Başkan Çolakbayrakdar, kurban kesim ve satış yerinde inceleme yaptı
        30 bin doğumda bir görülen hastalıkla doğan bebek, ameliyat edildi.
        30 bin doğumda bir görülen hastalıkla doğan bebek, ameliyat edildi.
        Annesini ve kardeşini kanserden kaybeden "yılın ebesi", erken teşhis için m...
        Annesini ve kardeşini kanserden kaybeden "yılın ebesi", erken teşhis için m...
        Borç- alacak nedeniyle 2 kişiyi tabancayla yaraladı, bekçi tarafından ayağı...
        Borç- alacak nedeniyle 2 kişiyi tabancayla yaraladı, bekçi tarafından ayağı...
        Turistleri taşıyan otobüs seyir halindeyken alev aldı
        Turistleri taşıyan otobüs seyir halindeyken alev aldı
        Kayseri'de 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yaka...
        Kayseri'de 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yaka...