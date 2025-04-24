17. Uluslararası MEB Robot Yarışması Kayseri'de düzenlenecek

Kayseri'de 21-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde düzenlenecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ortaokul, lise, üniversite ve yurt dışından katılacak yarışmacılar 15 farklı kategoride kıyasıya mücadele edecek.

Bu yılki organizasyona 30 ülkeden katılım beklenirken, 10 bin yarışmacı ve ekibin yarışma heyecanını paylaşması öngörülüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, yarışma için hazırlıkların devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mesleki ve teknik eğitim niteliğinin artırılması, toplumda farkındalık oluşturulması, girişimci ve rekabetçi bireyler yetiştirilmesi, endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması amacıyla ilimizde 17'ncisi düzenlenecek 'MEB Robot Yarışması' hazırlıkları tüm hızıyla devam etmektedir. Sayın Valimiz Gökmen Çiçek başkanlığında Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ın destekleriyle ilimizde yaklaşık 10 bin kişinin katılacağı festival havasında gerçekleşecek olan ve Kayseri’nin her caddesinde teknolojinin konuşulacağı yarışmaya teknoloji tutkunlarını, girişimci gençleri ve tüm Kayseri halkını davet ediyoruz."