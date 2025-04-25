Kayseri'de 1859 sürücüye idari para cezası uygulandı

Bu kapsamda, son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde, alkollü araç kullanan, ehliyeti olmayan, kırmızı ışık ihlali yapan, seyir halinde cep telefonu kullanan, aracında abartı egzoz bulunan, trafikte drift yapan ve makas atan, yüksek sesle müzik dinleyen, aracına ışık donanımı takan ve aracına modifiye yapan 1859 sürücü tespit edildi.

Kayseri'de polis ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde, 1859 sürücüye para cezası kesildi.

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