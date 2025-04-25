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        Başkan Çolakbayrakdar, Tarıma Dayalı İhtisas OSB sahasında yürütülen çalışmaları inceledi

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Elmalı Mahallesi'ndeki Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sahasında yürütülen ikinci sondaj çalışmasını yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 17:17 Güncelleme: 25.04.2025 - 17:29
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        Başkan Çolakbayrakdar, Tarıma Dayalı İhtisas OSB sahasında yürütülen çalışmaları inceledi
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Elmalı Mahallesi'ndeki Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sahasında yürütülen ikinci sondaj çalışmasını yerinde inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 5 milyar liralık yatırımla hayata geçirilecek projede kurucu üye olarak yer aldıklarını belirten Çolakbayrakdar, seralarda üretilecek katma değeri yüksek ürünlerin ihracat yoluyla ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

        Çolakbayrakdar, sondaj çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Elmalı Mahallemizde kurulmakta olan Tarıma Dayalı OSB kapsamında şu anda sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 500 metre derinliğe ulaştığımız sondaj sonucunda ikinci kuyumuzda da sıcak suya eriştik. Üstelik bu su, hem sıcaklık hem de debi açısından beklentilerimizi karşılıyor. Böylece ikinci kuyumuzda da başarılı bir sonuç elde etmiş olduk. Şimdi sırada üçüncü kuyunun çalışmaları var."

        Projenin özellikle kapalı seralarda yapılacak üretimle Kayseri’ye yeni bir ekonomik alan kazandıracağına dikkati çeken Çolakbayrakdar, yatırımların hem üretimi hem de istihdamı arttırarak bölgeye fayda sağlayacağını kaydetti.

        Galeri
        Galeri

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