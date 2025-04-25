ERÜ, 2024 yılında en fazla tescil belgesi alan devlet üniversitesi oldu

Erciyes Üniversitesinin (ERÜ), "Patent Tescil Şampiyonu Üniversiteler" sıralamasında birinci sırada yer aldığı bildirildi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, PatentEffect tarafından hazırlanan "Türkiye'nin Patent Raporu 2024" verileri açıklandı.

Buna göre, Türkiye Patent Tescil Şampiyonu Üniversiteler sıralamasında ERÜ 2024 yılı içinde en fazla tescil belgesi alan devlet üniversiteleri arasında birinci oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ'de üretilen bilimsel çalışmaların yanı sıra sınai haklarının korunmasına da önem verildiğine dikkati çekti.

Devlet üniversitesi olarak 1. sırada yer alınmasının gurur verici olduğunu vurgulayan Altun, tescil belgelerinin, ERÜ bünyesinde yapılan Ar-Ge çalışmalarının birer çıktısı olduğunun altını çizdi.