TSYD Kayseri Şube Başkanlığına Doğan Havur seçildi

Havur, burada yaptığı teşekkür konuşmasında, spor yazarlarının mesleklerini icra ederken yaşadıkları sorunları istişare ile çözmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

Derneğin önceki dönem başkanı Ümit Oktay Ensari'nin vefatının ardından Kayseri Gazeteciler Cemiyeti binasında yapılan olağanüstü genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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