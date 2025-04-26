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        Yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli, söyleşide konuştu:

        Yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Türkiye'de 16 milyondan fazla TURKOVAC aşısının üretildiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 17:33 Güncelleme: 26.04.2025 - 17:41
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        Yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli, söyleşide konuştu:
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        Yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Türkiye'de 16 milyondan fazla TURKOVAC aşısının üretildiğini söyledi.

        Talas Belediyesi ev sahipliğinde Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Bilim İletişim Ofisi tarafından Osmanlı Çay Evi'nde "Bilim Kafe" etkinliği düzenlendi.

        Burada vatandaşlarla buluşan Özdarendeli, pandeminin sona erdiğinin 2023 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kabul edildiğini söyledi.

        Çalışmalarına devam ettiklerini belirten Özdarendeli, şöyle konuştu:

        "Ülkemizde TURKOVAC yaklaşık 16-17 milyon doz üretildi. Çok ciddi bir rakam. Gelecekte herhangi bir salgında ve pandemide çok daha hızlı refleks gösterme adına çalışmalar devam ediyor. Tabii yetişmiş insan gücü de çok önemli. Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırmaları ve Geliştirme Enstitüsü olarak bu konuda yüksek lisans ve doktora yaparak yetişmiş insan gücüne de büyük katkı sağlamak en önemli amaçlarımızdan biriydi."

        Vatandaşların sorularını da yanıtlayan Özdarendeli, "Aşılarda bir takım küçük yan etkiler de olsa, halk sağlığını korumakta en büyük silahlarımızdan biri." dedi.

        Etkinliğe, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve vatandaşlar katıldı.

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