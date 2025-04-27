Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Kayseri'de temaslarda bulundu

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kayseri'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Halk Buluşması" programına katılan Ağıralioğlu, burada yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ağıralioğlu, Türkiye'yi ayağa kaldırmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

İktidara geldiklerinde ülkenin tüm sorunlarını çözeceklerini ifade eden Ağıralioğlu, ülkenin refahını da artıracaklarını belirtti.

Siyaseti kendi hakikatine, memleketi kendi kapasitesine taşıyacak bir maharetle yola çıktıklarını anlatan Ağıralioğlu, "Anahtar Parti, Türk milletinin ümit ufkuna kuruldu, kalbine yürüyor. Kalbinden memleketin güçlü geleceğine imkan buluyor. Devleti devlet olarak ayağa kaldıracağız. Mülki idareyi, adaleti, üretimi, tarımı, hayvancılığı, üniversiteleri ayağa kaldıracağız." diye konuştu.

Programın ardından partisinin İl Başkanlığı binasının açılışına katılan Ağıralioğlu, esnaf ziyaretinde de bulundu.