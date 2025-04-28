KAYSO'dan yeni üyelerine yönelik istişare toplantısı

Üyelerden gelen talep ve görüşlerin istişare edildiği toplantı sonunda, yeni üye olan firma temsilcilerine üyelik beratları takdim edildi.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yönetim kurulu üyeleri, meclis başkanlık divanı ve firma temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda yeni üyelere üyelik beratları takdim edildi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) tarafından yeni üyelerine yönelik istişare toplantısı ve üyelik belgesi takdim töreni düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.