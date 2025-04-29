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        Kayseri'de drift atan sürücüye 50 bin 726 lira ceza kesildi

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde drift atarak çevreyi rahatsız eden sürücüye 50 bin 726 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 10:59 Güncelleme: 29.04.2025 - 10:59
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        Kayseri'de drift atan sürücüye 50 bin 726 lira ceza kesildi
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde drift atarak çevreyi rahatsız eden sürücüye 50 bin 726 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Erkilet Mahallesi'nde akaryakıt istasyonunun bahçesinde bir aracın drift attığını tespit etti.

        Ekipler, sürücüye 50 bin 726 lira ceza kesti.

        Ehliyetine 2 ay el konulan sürücünün kullandığı araç ise trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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