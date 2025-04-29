Kayseri'de drift atan sürücüye 50 bin 726 lira ceza kesildi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Erkilet Mahallesi'nde akaryakıt istasyonunun bahçesinde bir aracın drift attığını tespit etti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde drift atarak çevreyi rahatsız eden sürücüye 50 bin 726 lira ceza uygulandı.

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