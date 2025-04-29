Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Erciyes Üniversitesi'nde "Kültepe" konulu program düzenlendi

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Kapadokya-Kültepe-Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği tarafından "Kültepe'den Fısıldayan Ezgiler" konulu konferans ve açıklamalı dinleti düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 12:49 Güncelleme: 29.04.2025 - 12:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erciyes Üniversitesi'nde "Kültepe" konulu program düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Kapadokya-Kültepe-Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği tarafından "Kültepe'den Fısıldayan Ezgiler" konulu konferans ve açıklamalı dinleti düzenlendi.

        ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Fakültesi Müsevver Askeroğlu Konser Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oya Levendoğlu, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Kahraman, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Atabey Kılıç, Kapadokya-Kültepe-Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Halit Erkiletlioğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinliğin açılışında konuşan Rektör Altun, Kültepe Kaniş-Karum Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ile her zaman istişareler yaparak, kazı çalışmalarına destek verdiklerinin altını çizdi.

        Dekan Levendoğlu ise etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

        Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Kılıç da etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Dernek Başkanı Erkiletlioğlu da dernek çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

        Açılış konuşmalarının ardından etkinlikte ilk olarak, Kültepe Kaniş-Karum Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ve yazar Oğuz Elbaş tarafından konferans verildi.

        Konferansın ardından etkinlik, Tunahan Alan ve Duygu Güvener'in sunumları ile gerçekleştirilen açıklamalı dinleti ile devam etti.

        Etkinlik, teşekkür belgesi takdiminin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine yönelik uyarı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine yönelik uyarı
        "Atmosferik ani değişim gibi muğlak bir ifade görebildik"
        "Atmosferik ani değişim gibi muğlak bir ifade görebildik"
        Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı!
        Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı!
        Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak
        Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak
        Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 1500'ü geçti
        Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 1500'ü geçti
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        Derbide gözler Talisca'da!
        Derbide gözler Talisca'da!
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Alevlerin ardından cesedi bulundu! Katiliyle yan yana!
        Alevlerin ardından cesedi bulundu! Katiliyle yan yana!
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        Deprem ışıklarının anlamı nedir?
        Deprem ışıklarının anlamı nedir?
        Yıkımın küllerinden doğan umut: Suriye
        Yıkımın küllerinden doğan umut: Suriye
        5 maç transferi de etkileyecek
        5 maç transferi de etkileyecek
        Erkeklerde kirpik kesme trendi
        Erkeklerde kirpik kesme trendi

        Benzer Haberler

        Kayseri Bilim Merkezi ve Argıncık Amatör Spor Tesisleri'ne KAYBİS istasyonu...
        Kayseri Bilim Merkezi ve Argıncık Amatör Spor Tesisleri'ne KAYBİS istasyonu...
        Başkan Büyükkılıç, Marmara Kariyer Fuarı'nda panele katıldı
        Başkan Büyükkılıç, Marmara Kariyer Fuarı'nda panele katıldı
        Olimpiyat üçüncüsü işitme engelli milli tekvandocu Yasin Çimen'in gözü zirv...
        Olimpiyat üçüncüsü işitme engelli milli tekvandocu Yasin Çimen'in gözü zirv...
        Kayseri'de drift atan sürücüye 50 bin 726 lira ceza kesildi
        Kayseri'de drift atan sürücüye 50 bin 726 lira ceza kesildi
        2 yaşındaki çocuğa, yanağından alınan yama ile idrar kanalı oluşturuldu
        2 yaşındaki çocuğa, yanağından alınan yama ile idrar kanalı oluşturuldu
        KAYSO'dan yeni üyelerine yönelik istişare toplantısı
        KAYSO'dan yeni üyelerine yönelik istişare toplantısı