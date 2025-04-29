Kocasinan'da değerlendirme toplantısı yapıldı

Kocasinan Belediyesi ile ORAN Kalkınma Ajansı işbirliğiyle yürütülen "Kocasinan Bayramhacı Bütüncül Sağlık Turizmi Fizibilite Projesi" kapsamında yapılan fizibilite çalışmalarının nihai değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantıda, bölgeye yönelik hazırlanan detaylı sonuç raporu kamuoyuna sunulmadan önce değerlendirildi.

Toplantı hakkında konuşan Çolakbayrakdar, Bayramhacı'nın turizm destinasyonu olarak öne çıkacağı yeni bir dönemin eşiğinde olduğunu belirtti.

Bölgeye yapılacak yatırımlar sayesinde Bayramhacı'nın, Kayseri'nin turizm vizyonunda önemli bir rol üstleneceğini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Burada alınan en önemli karar ise Kayseri’de turizm destinasyonu bağlamında Bayramhacı'nın artık çok daha güçlü bir şekilde yer alacak olmasıdır. Bu süreçle bölge ciddi yatırımlara kapı aralayacak ve turizm açısından yeni bir döneme girecektir. Bu hedefi gerçekleştirebilmek için tüm şehir olarak yatırımcılarımızla el birliği içinde çalışacağız. Allah nasip ederse, yapılacak yatırımlarla Bayramhacı'da oluşturulacak bu yeni turizm destinasyonu sayesinde Kapadokya'ya gelen turistlerin ilk uğrak noktası Kayseri ve Bayramhacı olacak."