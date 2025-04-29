Büyükşehir Belediyesi, 5. sınıf öğrencilerini ağırladı

Öte yandan, öğrencilere Afet İşleri Daire Başkanlığı tarafından afet farkındalık eğitimi de verildi.

Kurum içerisindeki birimleri de gezen öğrenciler, belediyenin işleyiş ve faaliyetleri hakkında bilgilendirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ve Sakarya Ortaokulu işbirliğinde sosyal bilgiler dersi konularından "kurumları tanıyalım" ünitesi çerçevesinde, 5. sınıf öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

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