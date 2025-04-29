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        Büyükşehir Belediyesi, 5. sınıf öğrencilerini ağırladı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin kurumları tanıması amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Sakarya Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerini ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 15:53 Güncelleme: 29.04.2025 - 15:57
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        Büyükşehir Belediyesi, 5. sınıf öğrencilerini ağırladı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin kurumları tanıması amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Sakarya Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerini ağırladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ve Sakarya Ortaokulu işbirliğinde sosyal bilgiler dersi konularından "kurumları tanıyalım" ünitesi çerçevesinde, 5. sınıf öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

        Öğrencileri makamında ağırlayan Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, öğrencilere kurum hakkında bilgi verdi.

        Kurum içerisindeki birimleri de gezen öğrenciler, belediyenin işleyiş ve faaliyetleri hakkında bilgilendirildi.

        Sosyal bilgiler öğretmeni Gül Ocak, ziyaretten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

        Öte yandan, öğrencilere Afet İşleri Daire Başkanlığı tarafından afet farkındalık eğitimi de verildi.

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