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        Kayseri'de hacı adayları kutsal topraklara gönderildi

        Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla Kayseri'den kutsal topraklara gidecek hacı adayı kafilesi uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 20:09 Güncelleme: 29.04.2025 - 20:14
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        Kayseri'de hacı adayları kutsal topraklara gönderildi
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        Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla Kayseri'den kutsal topraklara gidecek hacı adayı kafilesi uğurlandı.

        Ahmet ve Ayşe İnci Camisi önündeki uğurlama töreninde hacı adaylarına hitap eden İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, hac görevlerinin mübarek olması dileğinde bulundu.

        Gelin ve damat olarak nitelendirdiği hacı adaylarını kutsal topraklara uğurlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ayvaz, "Bu sene Kayseri'mizden 2 bine yakın hacımızı, hacı olmak amacıyla Mekke-i Mükerreme'ye ve Medine-i Münevvere'ye inşallah yolcu edeceğiz. İlk kafilemiz 315 kişi. Hacı adaylarımızı hacı olmak için Cenabı Allah'a doğru inşallah dualarımızla göndereceğiz." dedi.

        Yapılan duanın ardından 315 kişilik kafile, aileleriyle vedalaşarak otobüslerle havalimanına hareket etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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