Kayseri'de hacı adayları kutsal topraklara gönderildi

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla Kayseri'den kutsal topraklara gidecek hacı adayı kafilesi uğurlandı.

Ahmet ve Ayşe İnci Camisi önündeki uğurlama töreninde hacı adaylarına hitap eden İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, hac görevlerinin mübarek olması dileğinde bulundu.

Gelin ve damat olarak nitelendirdiği hacı adaylarını kutsal topraklara uğurlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ayvaz, "Bu sene Kayseri'mizden 2 bine yakın hacımızı, hacı olmak amacıyla Mekke-i Mükerreme'ye ve Medine-i Münevvere'ye inşallah yolcu edeceğiz. İlk kafilemiz 315 kişi. Hacı adaylarımızı hacı olmak için Cenabı Allah'a doğru inşallah dualarımızla göndereceğiz." dedi.

Yapılan duanın ardından 315 kişilik kafile, aileleriyle vedalaşarak otobüslerle havalimanına hareket etti.