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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üreticilere 5 yılda yaklaşık 4 bin ton tohum dağıttı

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üretime katkı sağlamak amacıyla 5 yılda çiftçilere yaklaşık 4 bin ton tohum desteği sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 13:19 Güncelleme: 01.05.2025 - 13:28
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üreticilere 5 yılda yaklaşık 4 bin ton tohum dağıttı
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        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üretime katkı sağlamak amacıyla 5 yılda çiftçilere yaklaşık 4 bin ton tohum desteği sağladı.

        Büyükşehir Belediyesi tarımsal kalkınma çalışmaları kapsamında, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere desteklerini sürdürüyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda, ihtiyaç duyulan tohumlar belirlenerek ekim zamanı çiftçilere dağıtılıyor.

        Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılından itibaren il genelindeki çiftçilere yaklaşık 4 bin ton buğday, mercimek, nohut ve kaba yem bitkileri tohumu verdi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AA muhabirine, her zaman üreticinin yanında olduklarını söyledi.

        Kayseri'nin tarım ve hayvancılığa en çok yatırım yapan büyükşehirler arasında yer aldığını vurgulayan Büyükkılıç, "Büyükşehir Belediyesi olarak son 5 yılda tarım ve hayvancılıkla ilgili ürünlere yaklaşık 1 milyar lira destek sağladık. Üreten insanların yanında yer almak amacıyla gayretlerimizi sürdürüyoruz. Kayseri sanayi ve ticaret şehri olarak bilinir. Kayseri, tarım ve hayvancılıkta kendisinden söz ettiren bir şehir haline dönüşmeye başladı." diye konuştu.

        - "Üretenin hizmetkarıyız"

        Büyükkılıç, bu yıl verdikleri 38 ton mercimek tohumunun 12 bin dekar alanda ekileceğini, 200 ton da nohut tohumu desteğinde bulunduklarını dile getirdi.

        Gençlerin profesyonel olarak çiftçiliğe yönelmesinin önemli olduğuna dikkati çeken Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Ülkemizin ve şehrimizin üretimine katkıda bulunmak olmazsa olmazımız olmalı. Hem ürün çeşitliliği hem de miktar bağlamında her yıl desteklerimizi arttırarak sürdürüyoruz. Çiftçilerimize buradan başarılar diliyorum. Her sene ürün çeşitliliği ve farklılığı oluşturuyoruz. Geçen sene itibarıyla 300 ton nohut vermiştik. Bu yıl ihtiyaç 200 ton yeterli denildi. Biz bunları İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yaptığımız çalışmalar kapsamında dağıtıyoruz. Sertifikalı olarak Çiftçi Kayıt Sistemi'nde olan ürünleri hak sahiplerine dağıtma yönünde miktarını belirliyor, ona göre hareket ediyoruz. Üretenin hizmetkarıyız."

        - Üreticiler destekten memnun

        Çiftçilerden Ahmet Tosun da yaklaşık 40 yıldır tarım ve hayvancılıkla uğraştığını belirtti.

        Büyükşehir Belediyesinin her zaman kendilerine destek olduğunu anlatan Tosun, "Belediyemiz bugün nohut ve mercimek tohumu dağıttı. Devletimiz ve başkanımız her zaman çiftçinin yanında. Tarımda ve hayvancılıkta bir numara olacağız. Ben 300 kilogram nohut tohumu aldım." dedi.

        Hacı Mustafa Çam ise "300 kilogram nohut tohumu aldım ve ekeceğim. Çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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