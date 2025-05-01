Melikgazi'de öğrenciler LGS ve YKS'ye Akıl Küpü Kütüphaneleri'nde hazırlanıyor

Melikgazi ilçesinde öğrenciler Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) Akıl Küpü Kütüphaneleri'nde hazırlanıyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Akıl Küpü Kütüphaneleri'nin öğrencilere sessiz ve nezih bir ortamda ders çalışma imkanı sunduğunu ve bundan dolayı da ilginin oldukça fazla olduğunu belirtti.

Kütüphanelerden istifade eden büyük bir öğrenci kitlesi olduğunu kaydeden Palancıoğlu, kütüphanelerin teknik donatısıyla öğrencilere hizmet verdiğini ifade etti.

Belediye tarafından yapılan kütüphanelerin yoğun şekilde kullanılmasının kendilerini mutlu ettiğini aktaran Palancıoğlu, LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan gençlere başarılar diledi.