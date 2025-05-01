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        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Kayseri'de konuştu:

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Hep birlikte terörsüz, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 18:00 Güncelleme: 01.05.2025 - 18:07
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        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Kayseri'de konuştu:
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        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Hep birlikte terörsüz, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz." dedi.

        Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen "Kayseri'nin Tarımsal Üretimine Yönelik Bilgi Paylaşımı ve İstişare Toplantısı"nda konuşan Akar, kentin sanayi, ticaret, turizm ve tarım şehri olduğunu söyledi.

        Tarım ve hayvancılık konusunda kentin ilerlemesinin boyunlarının borcu olduğunu belirten Akar, gençlerin bu alanlarda bilgilendirilmesinin önemine işaret etti.

        Kentte yetişen tarımsal ürünlerden bahseden Akar, denizi olmayan Kayseri'nin balıkçılık alanında Türkiye'de önemli başarısının olduğunu dile getirdi.

        Akar, bir süre önce yaşanan zirai don olayının ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bakanlık personellerinin gece gündüz demeden çalıştığını ifade etti.

        Devletin kara gün dostu olduğunu vurgulayan Akar, şunları söyledi:

        "Devletimiz sağ olsun, Sayın Cumhurbaşkanımız, Tarım ve Orman Bakanımız gerekli müdahaleyi yapmak suretiyle mali yönden çiftçilerimizi rahatlatmak bakımından yapılması gereken ne varsa gerçekten gerekli destek sağlandı. Tabii burada gönül isterdi ki bu don olmasaydı, gönül isterdi ki meyvemizi, sebzemizi üretseydik, bunları pazarlasaydık, satsaydık, onun parasıyla işimizi gücümüzü görseydik. Fakat böyle bir felaketle karşılaştık. Devlet kara gün dostudur. Dolayısıyla bu konuda devletimiz de devlet analığını ve şefkatini gösterdi. Hem kayıtlı olanlara hem de sigortası olmayanlara gerekli desteği sağladı. Onların hiç olmazsa zararını, ziyanını hafifletip en azından bir moral desteği, yani yalnız olmadıklarını göstermek suretiyle bir şekilde üretici desteklendi."

        - "Amacımız, herkesin güven içinde yaşaması"

        Akar, Türkiye Cumhuriyeti'nin binlerce yıllık tarihiyle büyük millet olduğunu söyledi.

        Savunma ve güvenliğin Türkiye için çok gerekli olduğuna dikkati çeken Akar, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanımızın ve Devlet Bahçeli'nin birlikte çalışmalarıyla, Cumhur İttifakı çerçevesinde terörsüz, büyük ve güçlü Türkiye için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elimizden gelen gayreti gösterdik, gösteriyoruz milletçe, hep birlikte. İnşallah bunu başaracağız ve hep birlikte terörsüz, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz. Bu istikamette, inançla, gayretle çalışmalarımızın devamını ve sonuçlanmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Amacımız, herkesin güven içinde, 86 milyonun refah içinde yaşaması. Dileğimiz, temennimiz bu."

        Konuşmanın ardından Akar, zirai don, kentteki tarımsal proje ve çalışmalara ilişkin İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ve yetkililerden bilgi aldı.

        Toplantıya, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ile kurum amirleri ve personel katıldı.

        Akar ve beraberindekiler, daha sonra Kayseri Ziraat Odasını ziyaret ederek çiftçilerle bir araya geldi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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