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        Kayseri'de "ikiz plaka" kullanan sürücüye 55 bin 569 lira ceza

        Kayseri'de ikiz plaka kullandığı tespit edilen otomobil sürücüsüne 55 bin 569 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 18:44 Güncelleme: 01.05.2025 - 18:49
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        Kayseri'de "ikiz plaka" kullanan sürücüye 55 bin 569 lira ceza
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        Kayseri'de ikiz plaka kullandığı tespit edilen otomobil sürücüsüne 55 bin 569 lira ceza uygulandı.

        Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi'ndeki bir AVM'nin otoparkında bulunan 38 GB 182 plakalı otomobilin ikiz plakalı olduğu ihbarını alan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.

        Ekipler, otomobile takılı plakanın başka bir araca ait olduğunu tespit etti. Araçta yapılan aramada 4 plaka daha bulundu.

        Polis, sürücü K.Ç'ye 55 bin 569 lira idari para cezası verdi.

        Çekme belgeli olan araç otoparka çekildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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