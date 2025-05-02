Kayseri'de hurdalığa düşen yıldırım yangına neden oldu
Kayseri'de yıldırımın isabet ettiği hurdalıkta çıkan yangın hasara yol açtı.
Kayseri'de yıldırımın isabet ettiği hurdalıkta çıkan yangın hasara yol açtı.
Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi 6306. Sokak'taki hurdalığa yıldırım düştü.
Hurdalıkta çıkan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Can kaybının yaşanmadığı olayda, hasar meydana geldi.
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