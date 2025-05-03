Beton mikserlerinin üzerindeki esprili sözler gülümsetiyor

SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de bir firmaya ait beton mikserlerinin tambur kısımlarına yazılan esprili sözler, okuyanları gülümsetiyor.

Firma, 7 beton mikserinin tambur kısımlarına, "Sana içimi dökmeye geldim", "İlgisiz kalınca donan tek şey beton değil", "Ortalığı değil betonumuzu karıştırıyoruz", "Sen de bir gün kıvamını bulursun belki", "Mikser gibisin ortalığı karıştırıyorsun", "Beton da bazı sevgiler gibidir, kıymeti sonradan anlaşılır", "Ortalığı değil, betonumuzu karıştırıyoruz" gibi mizahi cümleler yazdırdı.

Firmada kurumsal iletişim uzmanı olarak görev yapan Şeyma Altan, AA muhabirine, bu fikrin ortak çalışmanın sonucu olduğunu söyledi.

Dikkati çeken bir iş yapmak için bu yola çıktıklarını anlatan Altan, "Biz işini seven bir ekibiz. İşimizi keyifle yaptığımız için de sürekli gelişime açık olarak ilerliyoruz. Bu kapsamda böyle bir çalışma yaptık." dedi.