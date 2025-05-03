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        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Kayseri'de konuştu:

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Devletin iradesi aynı olduğu yerde duruyor, herhangi bir taviz vermeden, pazarlığa girmeden, alışveriş noktası yapmadan inşallah hayırlısıyla sonuçlanacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 17:13 Güncelleme: 03.05.2025 - 17:20
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        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Kayseri'de konuştu:
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        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Devletin iradesi aynı olduğu yerde duruyor, herhangi bir taviz vermeden, pazarlığa girmeden, alışveriş noktası yapmadan inşallah hayırlısıyla sonuçlanacak." dedi.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda iş insanlarıyla bir araya gelen Akar, ülkenin bazı süreçlerden geçtiğini, iş dünyasının da destekleriyle bunların atlatılacağını söyledi.

        Suriye'deki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirten Akar, Suriye'de hiçbir şekilde yasa dışı silahlı grupların olmasına bugüne kadar müsaade etmedikleri gibi bundan sonra da etmeyeceklerini vurguladı.

        Akar, Ege'de, Akdeniz'de, Kıbrıs'ta çeşitli sorunlu konular olduğunu dile getirerek, "Biz çok bilinçli ve bilgili bir şekilde ne kendimizin ne de Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını bugüne kadar çiğnetmedik, bugünden sonra da çiğnetmeyeceğiz." dedi.

        Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği konuma dikkati çeken Akar, "Hafif silah dediğimiz silahlar başta olmak üzere tabanca, makineli tabanca, tüfek aklınıza gelen ne varsa kendi tasarımımız olarak kendi imkanlarımızla yapıyoruz, ihraç ediyoruz. Gemi yapıyoruz, gemi yapmak çok zor. Dünyada deniz topu yapan 4 ülkeden biriyiz, müthiş bir şey." ifadesini kullandı.

        Terörsüz Türkiye sürecine değinen Akar, şunları söyledi:

        "Bu bir tartışma, müzakere, alışveriş, pazarlık veya al gülüm ver gülüm değil. Burada yapılan şey devletin iradesi. Bir taraftan Mehmetçik sahada teröristleri sonuna kadar takip ederken ve 'En son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadele devam edecek' diye operasyonu sürdürürken diğer taraftan da masada görüşmek, konuşmak suretiyle bu terör belasından ülkemizi bir an önce kurtarma çalışması. Şu ana kadar çeşitli çalışmalar, gidişler gelişler oldu, bunlar devam ediyor. Süreçte herhangi bir aksama, vazgeçme falan yok. Devletin iradesi aynı olduğu yerde duruyor, herhangi bir taviz vermeden, pazarlığa girmeden, alışveriş noktası yapmadan inşallah hayırlısıyla sonuçlanacak. Teröristler örgütlerini feshedecekler, silahlarını teslim edecekler, adalete teslim olacaklar. Bunun için çalışmalar sürüyor."

        Akar, Kayseri'ye yönelik yatırımlarla ilgili de ulaşımdan altyapıya, sosyal tesislerden sağlık yatırımlarına kadar pek çok yatırımın yapıldığını, hızlı tren çalışmalarının sürdüğünü, şehre yapılacak 100 yataklı hastanenin 600 yatağa çıkarılması için gereken onayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildiğini kaydetti.

        AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan'ın da katıldığı toplantı, basına kapalı devam etti.

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