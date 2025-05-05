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        Kayseri'de "şok uygulama"da 5 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

        Kayseri'de polisin düzenlediği "şok uygulama"da 5 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 09:41 Güncelleme: 05.05.2025 - 09:41
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        Kayseri'de "şok uygulama"da 5 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
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        Kayseri'de polisin düzenlediği "şok uygulama"da 5 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 68 noktada, asayiş olaylarının önlenmesi, çalıntı motosikletlerin yakalanması ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla "şok uygulama" gerçekleştirdi.

        Uygulamada, 4 bin 798 kişi, 778 motosiklet ve kurye sorgulandı, 1 ruhsatsız ve 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Ekipler, 5 zanlıyı "uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak" suçlamasıyla gözaltına aldı.

        Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakaladı, 19 yoklama kaçağına da işlem yapıldı.

        Uygulama kapsamında, 1 hurda kayıtlı motosiklet trafikten men edildi, 1 hacizli yakalamalı motosiklet ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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