Kayseri'de "şok uygulama"da 5 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakaladı, 19 yoklama kaçağına da işlem yapıldı.

Uygulamada, 4 bin 798 kişi, 778 motosiklet ve kurye sorgulandı, 1 ruhsatsız ve 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.