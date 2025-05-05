Kayseri'de "şok uygulama"da 5 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
Kayseri'de polisin düzenlediği "şok uygulama"da 5 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı.
Kayseri'de polisin düzenlediği "şok uygulama"da 5 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 68 noktada, asayiş olaylarının önlenmesi, çalıntı motosikletlerin yakalanması ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla "şok uygulama" gerçekleştirdi.
Uygulamada, 4 bin 798 kişi, 778 motosiklet ve kurye sorgulandı, 1 ruhsatsız ve 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Ekipler, 5 zanlıyı "uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak" suçlamasıyla gözaltına aldı.
Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakaladı, 19 yoklama kaçağına da işlem yapıldı.
Uygulama kapsamında, 1 hurda kayıtlı motosiklet trafikten men edildi, 1 hacizli yakalamalı motosiklet ele geçirildi.
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