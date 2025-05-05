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        Kayseri Kariyer Merkezi ile 1 ayda 255 kişi işe yerleşti

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kayseri'nin istihdamına destek sağlayan Kayseri Kariyer Merkezi, nisan ayında 255 kişinin istihdamına aracılık etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 12:21 Güncelleme: 05.05.2025 - 12:21
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        Kayseri Kariyer Merkezi ile 1 ayda 255 kişi işe yerleşti
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kayseri'nin istihdamına destek sağlayan Kayseri Kariyer Merkezi, nisan ayında 255 kişinin istihdamına aracılık etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Kariyer Merkezi işveren ile iş arayanı buluşturmaya devam ediyor.

        Kısa mesaj ile 27 bin 617 yönlendirmenin olduğu nisan ayında, 576 başvuru yapıldı, 255 kişinin istihdamı gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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