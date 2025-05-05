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        Talas Belediyesi ile Geumsan şehri arasında "kardeş şehir" protokolü imzalandı

        Kayseri'nin Talas Belediyesi ile Güney Kore'nin Geumsan şehri arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 12:22 Güncelleme: 05.05.2025 - 12:23
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        Talas Belediyesi ile Geumsan şehri arasında "kardeş şehir" protokolü imzalandı
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        Kayseri'nin Talas Belediyesi ile Güney Kore'nin Geumsan şehri arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Talas Belediyesi ile Geumsan arasında yürütülen kardeş şehir ilişkileri, imzalanan protokol ile resmiyet kazandı.

        İki şehir arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkileri canlandıracak protokole Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile Geumsan Belediye Başkanı Beom-İn Park imza attı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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