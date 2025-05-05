Talas Belediyesi ile Geumsan şehri arasında "kardeş şehir" protokolü imzalandı

İki şehir arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkileri canlandıracak protokole Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile Geumsan Belediye Başkanı Beom-İn Park imza attı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Talas Belediyesi ile Geumsan arasında yürütülen kardeş şehir ilişkileri, imzalanan protokol ile resmiyet kazandı.

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